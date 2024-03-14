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14 марта, 17:40

Игнатьев назвал безумием увольнение Ивича из «Краснодара»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на отставку Владимира Ивича из «Краснодара».

«Со спортивной точки зрения это безумие. Абсолютно непонятное решение. Полсезона лидировать, а потом пару раз оступиться — это нормально. Второе место — это тоже хорошо. За второе место дают медали, выделяют дополнительные премиальные. У «Краснодара» впереди еще столько работы. Да, рестарт сезона слабый. Самой команды нет. Но впереди еще много игр, есть время на изменение положения. А как теперь работать следующему тренеру, знающему судьбу своего предыдущего коллеги? Увольнение Ивича неспортивное и нефутбольное», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
Владимир Ивич
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