Ари заявил, что любит Россию

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива», бразилец Ари рассказал о своем отношении к Российской Федерации.

«Скучаю по России! Люблю эту страну, она такая же родная для меня, как Бразилия. Два года с женой не были там, все мои близкие — русские спрашивают меня: «Когда вернемся?» Уже совсем скоро приеду в Россию и Москву — скучаю по своей второй Родине. Как только вернусь, сразу пойду на футбол, хочу посетить одно из дерби в РПЛ», — приводит слова Ари Sport24.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.