Аршавин считает, что «Краснодар» лидирует в РПЛ благодаря Ивичу

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

«Посмотрим, еще три месяца до возобновления чемпионата, как и кем они будут усиляться, от этого будет многое зависеть. «Краснодар» вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счет этого они и лидируют», — приводит слова Аршавина «Газета.Ru».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на два очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).