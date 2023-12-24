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Сегодня, 21:50

Быстров — о руководстве «Спартака»: «После ухода Федуна ничего не изменилось. Стало однозначно скучнее»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал работу руководства красно-белых.

«Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом? Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки. В «Спартаке» всегда какие-то препятствия — то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху», — приводит слова экс-игрока сборной России «РБ Спорт».

Также Быстров сравнил нынешнее руководство клуба с деятельностью супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Фудуна.

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки. Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно! Руководство красно-белого клуба боятся одного — критики фанатов, потому что у них их много. С уходом Заремы и Федуна ничего не изменилось! Стало однозначно скучнее с их уходом — это точно!», — подчеркнул Быстров.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России-2022/23.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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