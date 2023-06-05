Аршавин считает, что российские тренеры не востребованы в Европе

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что российские тренеры не востребованы в Европе.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Также заместитель генерального директора «Зенита» заявил, что клуб не намерен отпускать Сергея Семака.

«Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — добавил он.

«Зенит» под руководством Сергея Семака пятый раз подряд стал чемпионом России. 47-летний тренер возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года.