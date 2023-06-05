Семак: «Спады у команды есть, но они краткосрочные»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о спадах команды в текущем сезоне.

«Спады у нас есть, конечно, они носят краткосрочный характер. Мы можем провести игру ниже своего уровня, но что касается серии матчей, таких проблем не было. Даже матч с «Ахматом»... Я не могу сказать, что все плохо, мы хорошо играли и создавали моменты, но это футбол и так бывает», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.