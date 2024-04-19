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Сегодня, 22:00

Аршавин считает, что сейчас стоил бы меньше Александра Мостового

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о том, сколько он мог бы стоить в нынешнее время.

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю... Точно дешевле 100 млн евро», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

42-летний Аршавин завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В январе 2022 года Аршавин занял пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Футбол
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