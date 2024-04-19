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Сегодня, 21:54

Мусаев: «Не думаю о чемпионской гонке. Главное — качество игры «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что не думает о чемпионской гонке в РПЛ.

В 25-м туре РПЛ команда Мусаева на своем поле победила «Факел» — 2:0. По голу забили Виктор Са и Джон Кордоба.

«Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное — это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше», — приводит слова Мусаева matchtv.ru.

После победы над воронежцами «Краснодар» с 46 очками отстает от «Зенита» на одно очко, но петербуржцы еще не сыграли свой матч в 25-м туре. 21 апреля команда Сергея Семака дома примет «Оренбург». Начало — в 16.15 по московскому времени.

Источник: matchtv.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Мурад Мусаев
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