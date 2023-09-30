Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Карпукас: «Лучшая прическа? У Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос «СЭ» о том, нет ли у него обиды на одноклубников за критику о внешнем виде.

— Вышло видео, в котором Миранчук сказал, что у тебя самая ужасная прическа в «Локомотиве». Как к этому относишься?

— Там не только он об этом сказал. Да мне, если честно, все равно. Антоха намного воспитанней человек, чтобы судить по прическе, поэтому я хорошо с ним общаюсь.

— То есть вообще все равно?

— Вообще. Если бы было не все равно, я бы уже постригся. Лучшая прическа? У Антона Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит, а я ему буду только хорошее говорить.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба также заявил, что у Карпукаса худшая прическа среди его одноклубников.

В текущем сезоне Карпукас провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
6
Обсудить
Читайте также
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
Биография Сауля Альвареса: история мексиканского рекордсмена
Экс-разведчик США предрек потерю пяти областей Украины
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мор надеется увидеть борьбу за инициативу в матче «Крыльев Советов» и «Спартака»

Мантуан — о поражении от «Оренбурга»: «Провальный матч, но мы не должны жаловаться и сожалеть»