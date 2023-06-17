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Сегодня, 18:32

Арустамян: «Уровень Сперцяна соответствует европейскому футболу»

Алина Савинова
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Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер «Краснодара» и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна. Что касается его переезда, то всему свое время. Будут решать клуб «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем», — цитирует Арустамяна Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке Сперцяна. Также сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/arustamyan-spercyan-mozhet-igrat-v-lyuboi-evropeiskoi-lige-ego-uroven-sootvetstvuet-evropeiskomu-futbolu-259526/
Эдуард Сперцян
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ФК Краснодар
Нобель Арустамян
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