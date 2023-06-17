Пранкер Вован рассказал, что жена Карпина спасла мужа от розыгрышей

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал, что жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина защитила его от телефонных розыгрышей.

В 2009 году Кузнецов разыграл Карпина, который тогда работал в «Спартаке», представившись экспертом Александром Бубновым.

«Карпин оказался забавным человеком. Потом можно с ним было и дальше писать пранки, но телефон стала выхватывать его жена, она оказалась более осторожной. Она отвечала: «Не звоните, пожалуйста, до свидания! Избавьте нас, пожалуйста, от вашей назойливости». Так она спасла мужа от развода», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством столичный клуб дважды занимал второе место в чемпионате России.