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Сегодня, 15:50

Ашурматов: «К середине сезона «Рубин» вышел на свой уровень»

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Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов поделился мнением о результатах команды по итогам первого круга РПЛ.

После 15 туров «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, набрав 22 очка.

«Мы могли быть даже выше, просто команда долго привыкала к скоростям, соперникам более высокого уровня. В первых матчах нам было тяжело, но к середине сезона мы уже вышли на свой уровень. Конечно, где-то нам повезло, так что восьмое место — справедливый итог первого круга. Мы понимаем, что впереди половина чемпионата, нам нужно прибавлять. «Рубин» — это большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. Нужно идти к этому», — приводит слова Ашурматова Metaratings.ru.

27-летний Ашурматов в этом сезоне провел 13 игр за «Рубин» во всех турнирах, забив 1 гол.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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