Бабич отреагировал на слова Хлусевича о темной лошадке «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника красно-белых Даниила Хлусевича, назвавшего серба темной лошадкой.

— Хлусевич назвал вас темной лошадкой «Спартака», что думаете об этом?

— Ха-ха! Ничего.

— С кем чаще всего шутите в команде?

— Шучу со всеми здесь. Они хорошие ребята и отличные игроки.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 13-й позиции.