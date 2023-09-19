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Алаев: «Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе»

Виктория Кравченко
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, сказанные после товарищеского матча с Катаром (1:1).

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

18 сентября Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-nel-zya-rassmatrivat-ot-ezd-igrokov-iz-rpl-tol-ko-v-negativnom-klyuche/
Валерий Карпин
Александр Алаев
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