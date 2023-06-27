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Сегодня, 18:07

Бабкин подпишет с «Крыльями Советов» контракт на 3-4 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трансфер полузащитника Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов» может состояться в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Локомотив» и «Крылья Советов» уладили почти все нюансы по контракту. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на срок в 3-4 года.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-babkin-podpishet-s-kry-l-yami-sovetov-kontrakt-na-3-4-goda/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Бабкин
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