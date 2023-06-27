Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:59

Сын Гаврилова рассказал об улучшении состояния бывшего футболиста «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Сын чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе «Спартака» Юрия Гаврилова Василий сообщил, что состояние его отца улучшается.

«Все нормально, сейчас приступили к различным занятиям, велосипед, мелкая моторика, работа с логопедом. Второй день Юрий Васильевич занимается. Все нравится, он идет на поправку, есть улучшения. Опять же нужно время, остается только работать над собой. Восстановится ли речь полностью? Должно все восстановиться, но опять же нужны время и работа», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

25 июня бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что Гаврилов выписан из больницы.

Источник: https://tass.ru/sport/18130973
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил с собой
Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой заявил, что сейчас стоил бы больше 100 миллионов евро

Бабкин подпишет с «Крыльями Советов» контракт на 3-4 года