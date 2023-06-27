Сын Гаврилова рассказал об улучшении состояния бывшего футболиста «Спартака»

Сын чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе «Спартака» Юрия Гаврилова Василий сообщил, что состояние его отца улучшается.

«Все нормально, сейчас приступили к различным занятиям, велосипед, мелкая моторика, работа с логопедом. Второй день Юрий Васильевич занимается. Все нравится, он идет на поправку, есть улучшения. Опять же нужно время, остается только работать над собой. Восстановится ли речь полностью? Должно все восстановиться, но опять же нужны время и работа», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

25 июня бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что Гаврилов выписан из больницы.