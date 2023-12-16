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Сегодня, 22:10

Балахнин назвал проблематичную позицию в «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал проблематичную позицию в «Краснодаре».

«Для борьбы «Краснодару» нужно усиление. Наверное, на ум явно приходит левый защитник. И в общем, нужны футболисты, чтобы быть гибче в плане тактики. Ивич должен менять по ходу игры рисунок, и чтобы команда могла быть трансформером», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав по итогам 18 туров 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 баллами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516792_balahnin_krasnodaru_nujnyi_igroki_chtob_stat_komandoy-transformerom
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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