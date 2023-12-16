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Сегодня, 22:20

Радимов отреагировал на назначение Морено в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на назначение испанца Роберто Морено.

«Не знаю, жизнь покажет. Я так не могу сказать. Посмотрим. Только вчера назначили ведь. Тут надо понять, какой подбор футболистов в команде. Можно ли назвать приход Морено усилением? Понятно, что это хороший тренер, но нужны хорошие игроки», — приводит слова Радимова Vprognoze.ru.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516798_byivshiy_prezident_lokomotiva_nazval_igrokov_kotoryie_ne_opravdali_ojidaniy_v_pervoy_chasti_sezona_rpl
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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