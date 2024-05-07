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Сегодня, 20:37

Балахнин оценил последствия ухода Песьякова для «Ростова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, к чему приведет уход из команды вратаря Сергея Песьякова.

«Уход Песьякова — это потеря для «Ростова», но не критическая. Это не изменит кардинально силу команды, кто бы ни встал в ворота вместо Сергея. Не думаю, что найти замену Песьякову будет проблемой. Вопрос скорее в адаптации нового голкипера именно в «Ростове». Там требуют от вратаря играть ногами, начинать атаки. Есть своя специфика. С этим связаны и ошибки, которые мы видели, в том числе и у Песьякова. Любому новичку будет сложнее адаптироваться в воротах ростовчан, чем в другой команде», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

35-летний Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он пропустил 34 гола в 22 матчах РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Песьяков
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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