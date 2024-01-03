Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 января, 23:15

Балахнин поделился мнением о переходе Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о переходе Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«В определенный момент Заболотный был очень хорош для команды. Тем не менее возраст будет давать знать о себе и дальше. ЦСКА все правильно делает, им нужно готовить человека, кто может заменить его. Не факт, что это будет Мусаев. Хорошо, что они его взяли, но как он себя проявит и как будет выглядеть в ЦСКА, тоже неизвестно. Но одно дело играть в «Балтике», другое — в ЦСКА. Но армейцы ищут, и это правильный ход. Все должны понимать, что ничего не вечно, а футбольный век короткий. Возраст дает о себе знать всегда», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526374_balahnin__o_zablotnom_nichego_ne_vechno_a_futbolnyiy_vek_korotkiy_vozrast_daet_o_sebe_znat_vsegda
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Польский шахматист Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину на ЧМ в Самарканде
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мать обнаруженного на балконе мертвого ребенка призналась в его убийстве
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Дьяков заявил, что Федотов выжимает максимум из ЦСКА

Балахнин назвал лучшего футболиста 2023 года в чемпионате России