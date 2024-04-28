Балахнин предположил, в какой футбол будет играть «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Трудно понять, как тренерский штаб «Спартака» подойдёт к анализу игры «Локомотива» и на чём они будут стоить игру. Я не исключаю, что «красно-белые» могут сыграть и в атаку. «Локомотив» много пропускает и не все в порядке в обороне. В последней игре они чудом спаслись. Не исключу, что «Спартак» сыграет в атакующий футбол с «Локо», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Матч состоится в Москве, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит — в 16.15 по московскому времени.