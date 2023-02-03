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Сегодня, 14:07

Балахнин считает, что комментарии судей после матча породят еще больше недоверия к ним

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о победе «Спартака» над «Ростовом» в рамках Зимнего кубка РПЛ (0:0, пенальти — 2:1).

«Игра была не совсем яркой, зрелищности не было. Понятно, что сейчас все играют под нагрузками, но хотелось бы увидеть чуть другой футбол. Все-таки играли команды, которые нацелены на атаку. Серия пенальти — это всегда зрелище, три сейва вратаря, на это было приятно смотреть. Посмотрим, что будет дальше в турнире. Комментарии судей? Не знаю, как к этому относиться. Думаю, все равно многие будут не согласны с теми или иными решениями. Это породит еще больше недоверия к судьям. Я не сторонник этого. Если принял решение, то бери ответственность за него. Зачем потом после игры или во время оправдываться перед всеми? Мне такое непонятно», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В Зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Сочи» и «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-kommentarii-sudej-posle-matcha-porodyat-eshhe-bol-she-nedoveriya-k-nim/
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Сергей Балахнин
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