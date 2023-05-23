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Сегодня, 09:15

Бальде отреагировал на скандал с женой Икарди: «Полная чушь»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Жена Мауро Икарди Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал, который в феврале раздули зарубежные СМИ.

— Это просто полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо — вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними. И ничто другое меня не интересует, — сказал Бальде.

По сообщениям различных источников, форвард «Галатасарая» Мауро Икарди подозревал свою жену Ванду Нару в измене с Бальде. Скандал затронул как семью Икарди, так и семью Бальде. А в соцсети «Спартака» даже пришли турекцие болельщики Икарди, чтобы в комментариях выразить поддержку своему кумиру.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Я русский парень и хочу остаться в «Спартаке». Кейта Бальде — о победе в дерби, Соболеве и будущем
Кейта Бальде
Мауро Икарди
ФК Спартак (Москва)
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