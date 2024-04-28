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28 апреля, 23:26

«Балтика» дома обыграла ЦСКА

Виктория Кравченко
Игроки «Балтики» и ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА
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«Балтика» обыграла ЦСКА в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев голами отметились Кристиан Бистрович, реализовав пенальти, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко.

У армейцев единственный мяч забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Судья Ян Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР. Ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

ЦСКА с 38 очками остался на 7-м месте в турнирной таблице. «Балтика» набрала 26 баллов и покинула зону вылета.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:1
ЦСКА

ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
10
208
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