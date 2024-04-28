«Балтика» дома обыграла ЦСКА

«Балтика» обыграла ЦСКА в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев голами отметились Кристиан Бистрович, реализовав пенальти, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко.

У армейцев единственный мяч забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Судья Ян Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР. Ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

ЦСКА с 38 очками остался на 7-м месте в турнирной таблице. «Балтика» набрала 26 баллов и покинула зону вылета.