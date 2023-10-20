Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» начнется 21 октября в 19.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

«Балтика» на своем поле примет «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Игра пройдет года на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию встречи «Балтика» — «Краснодар» 21 октября в прямом эфире. Начало — в 18.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Краснодар» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России после 11 матчей. Отрыв быков от второго места и «Крыльев Советов» составляет 6 очков. «Балтика» располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 10 очками.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
0
Читайте также
МОК отверг слова Владимира Путина об этнической дискриминации россиян
«Дельцы от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». О чем говорит Президент России
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» — второй в РПЛ по xG без пенальти, «Локо» — в зоне стыков по ожидаемым очкам
Тарханов назвал «Локомотив» и «Динамо» равными командами
«Локомотив» — «Динамо»: время начала и где смотреть матч РПЛ
В «Пари НН» ожидают около 400 болельщиков на матче со «Спартаком»
Фигуристка Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо»
Тренер Осинькин объяснил прогресс Рахмановича в «Крыльях Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков считает, что российские судьи не поедут в чемпионат Саудовской Аравии