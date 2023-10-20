«Балтика» на своем поле примет «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Игра пройдет года на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию встречи «Балтика» — «Краснодар» 21 октября в прямом эфире. Начало — в 18.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Краснодар» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России после 11 матчей. Отрыв быков от второго места и «Крыльев Советов» составляет 6 очков. «Балтика» располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 10 очками.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1.

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