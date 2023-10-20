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Сегодня, 18:13

Колосков считает, что российские судьи не поедут в чемпионат Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что российские судьи могут поехать работать в чемпионат Саудовской Аравии.

«Наши судьи могут начать ездить работать в чемпионате Саудовской Аравии? У меня возникают сомнения по этому поводу. Да, там играют Роналду, Бензема, 3-4 человека уехали в их чемпионат. Ну и что? Ладно, если бы наши арбитры поехали бы судить чемпионат Германии или Испании. Там бы они могли бы чему-то поучиться у местный судей. Ведь ясно, что квалификация саудовских арбитров ниже, чем у наших. Учиться судить у саудитов нецелесообразно. Возможно, здесь есть другие причины сотрудничества — налаживание отношений между федерациями, восстановление более тесных контактов. То есть больше спортивно-политических моментов. Но опять же, никакого официального заявления по этому поводу нет, а мы уже начинаем на эту тему рассуждать. Испортит ли картину нашего чемпионата тот факт, что некоторые матчи РПЛ могут рассудить арбитры из Саудовской Аравии? Мы же не знаем ни одного их арбитра, поэтому тяжело сказать. В их чемпионат часто ездят работать судьи из Европы? Тогда, тем более, зачем нам саудовские арбитры, если они свой чемпионат не судят, а вместо них приезжают зарубежные специалисты?» — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

По информации телеграм-канала «Шеф-поVAR», саудовские арбитры будут ездить в Россию «для получения нового европейского опыта», а российские арбитры даже в условиях отстранения смогут вернуться к международным матчам.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-somnevayus-chto-nashi-sudi-poedut-v-chempionat-saudovskoi-aravii-296892/
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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