Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью Шперлинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Корнея Шперлинга.

«СЭ» 16 ноября сообщил о смерти Шперлинга. Ему было 76 лет.

«В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда списано в историю Калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память и спасибо за все!» — сказано в сообщении клуба.

Корней Шперлинг был президентом «Балтики» с 1992 по 1999 год. Также он работал в «Иртыше», «Уралмаше», «Волгаре», ставропольском и брянском «Динамо».

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
ФК Балтика
0
Читайте также
Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Марцел Личка примет участие в матче «Динамо» с 2DROTS

Вратарь «Динамо» Лещук поделился ожиданиями от товарищеского матча с 2DROTS