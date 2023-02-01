Барач перешел из «Крыльев Советов» в «Остенде»

Сегодня, 01:50
Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач на правах аренды перешел в «Остенде». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание. В последнее время я нечасто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы. Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом. Летом я вернусь в расположение «Крыльев», — приводит пресс-служба клуба слова Барача.
Барач перешел в самарский клуб в феврале 2022 года в аренду из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования