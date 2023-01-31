Голкипер молодежной команды ЦСКА перенес операцию в связи с травмой мениска

Голкипер молодежной команды ЦСКА Владимир Шайхутдинов перенес в Москве операцию в связи с травмой мениска, которую он получил на одной из тренировок в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Операция по резекции медиального мениска была выполнена Евгением Гончаровым.

Операция прошла успешно и уже через несколько дней вратарь вернется в Турцию для прохождения курса реабилитации в расположении главной команды.