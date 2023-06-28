Баранник: «Самошников и Сарвели хорошо знакомы Галактионову. Это один из главных мотивов их прихода в «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о трансферной политики московского клуба.

17 июня защитник Илья Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года. Также появилась информация о том, что в стан железнодорожников может перейти форвард «Сочи» Владислав Сарвели.

«Я думаю, эти игроки идут в «Локомотив» не для того, чтобы его ослабить. Конечно, цель — усиление состава. Все приобретения делаются, исходя из какой-то стратегии. У «Локо» она есть. Новая не новая, но она просматривается. На финише прошлого сезона мы видели, что команда радовала хорошей, результативной игрой, в ней дают шансы проявлять себя россиянам. И Самошников, и Сарвели, уверен, хорошо знакомы главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Это один из главных мотивов их прихода в этот клуб» — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

«Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.