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Сегодня, 18:58

Барбоза считает, что Карраскаль еще заявит о себе в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Карраскаль только недавно перешел в «Динамо», он еще не полностью адаптировался. Конечно, ему легче, чем другим новичкам команды, ведь он уже играл в России. Но ему все равно нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Возможно, завтра в матче со «Спартаком» он сможет отличиться. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в «Динамо» и будет играть большую роль в команде. Это хороший и способный футболист», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-karraskal-eshhe-zayavit-o-sebe-v-dinamo-e-to-sposobny-j-futbolist/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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