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Сегодня, 18:39

Агент Тюкавина: «Если не продлим контракт с «Динамо», трагедии не будет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Тюкавин в матче против «Балтики».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ» о ходе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит продлим контракт. Не найдем — не продлим. Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим. У него статистика 3+4 — лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее в «Динамо» сообщили, что сделали предложение игроку.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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