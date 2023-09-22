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Сегодня, 19:00

«Спартак» — «Динамо»: время начала и трансляция матча РПЛ

Трансляция матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» начнется в 18.30 мск 23 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» в Москве примет «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» можно будет смотреть в прямом эфире с 18.30 23 сентября на канале «Матч ТВ», а также на «Матч Премьер» с 18.55.

Ключевые события матча 9-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 15 очками после 8 туров.

РПЛ: новости и обзоры игр, фото и статьи, интервью футболистов и тренеров, турнирная таблица и календарь матчей в актуальном виде на сайте.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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