«Спартак» в Москве примет «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» можно будет смотреть в прямом эфире с 18.30 23 сентября на канале «Матч ТВ», а также на «Матч Премьер» с 18.55.

Ключевые события матча 9-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 15 очками после 8 туров.

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