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18 мая, 16:13

Баринов считает, что «Локомотиву» не стоило увольнять Семина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил, что руководству «Локомотива» нет дела до собственной команды.

«Начальство «Локомотива», к великому сожалению, никогда не было заинтересовано в успехах команды. Как только начинаются заявки на победы, руководство начинает то менять тренера, то еще что-то придумают. «Бычков» начинают выращивать, ферму устраивать. Мы же уже проходили через это. То приходит начальник, который говорит, что ему болельщики не нужны, то тот, который хочет делать из команды ферму для выращивания раков. Начальству «Локомотива» не нужно нормально играть в футбол, как мне кажется. Вот я смотрю, пять лет, как «Зенит» чемпион. Пять лет, как из «Локомотива» ушел Семин. И все! Нет в нашем футболе конкурента «Зениту». Не надо было Семина убирать! Его уволили, когда «Локомотив» постоянно выходил в Лигу чемпионов и всегда добивался результата. Чемпионство в 2018 году, одни медали, вторые. А потом команда чуть не вылетела. Я боюсь, что как только «Локомотив» начнет добиваться серьезных успехов в следующем сезоне, а команда к этому готова, молодежь хорошая, руководство не даст им побеждать», — приводит слова Баринова «Спорт День за Днем».

Под руководством Семина «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, а также три раза выигрывал Суперкубок России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barinov-ne-nado-bylo-ubirat-semina-iz-lokomotiva-
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Юрий Семин
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