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18 мая, 16:24

Губерниев назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный обозреватель и телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Спартаком».

«ЦСКА выглядит лучше, и он фаворит. По интересному стечению обстоятельств, как только «Спартак» подписал длительный контракт с Абаскалем, команда играть перестала. И в дерби наступает некий «час икс» для Абаскаля — если его выгонят, он получит огромную компенсацию. Понятно, что после этой игры этого не произойдет, но, если «Спартак» чего-то стоит, они должны достойно сыграть. ЦСКА — фаворит в борьбе за «серебро», и я предсказываю их победу. Но если «Спартак» упрется и покажет свой лучший футбол, я буду только рад. Я счастливо держу нейтралитет, и кто победит или займет призовые места, мне совершенно все равно. Мое сердце навсегда отдано команде «Металист» из Королева. Осторожность — это неуверенность на данную секунду. А хочется, чтобы команды демонстрировали уверенность. Я не говорю о том, что нужно бросаться в атаку с открытым забралом, но надо забивать, осторожничая, ты не забьешь», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

ЦСКА после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла. Красно-белые примут армейцев в матче 28-го тура чемпионата России 21 мая в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-v-derbi-s-cska-nastupaet-nekii-chas-iks-dlya-abaskalya-esli-ego-vygonyat-on-poluchit-ogromnuyu-kompensaciyu-252007/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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