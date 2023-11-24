Барриос — о Малкоме: «Он провел блестящий сезон, последствия его ухода ощутили все»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в первой половине чемпионата России.

— Вильмар, прошла половина чемпионата, а «Зенит» не на вершине. Ты разочарован первым кругом? Или такой результат — просто стечение обстоятельств?

— «Зенит» привык быть первым. В предыдущие годы мы неизменно лидировали, поэтому промежуточное второе место не может удовлетворять ни меня, ни команду. Но мы четко понимаем задачу, ради которой работаем каждый день на тренировках. Задача ясна: мы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах и уйти на каникулы в статусе лидера РПЛ. А уже после зимнего перерыва нужно будет продолжить путь к цели, которой, как и всегда, остается победа в чемпионате.

— Ты понимаешь, в чем причины того, почему «Зенит» за первый круг ни разу не был первым?

— Такое случается в футболе. Не всегда все идет по намеченному плану, не всегда все складывается так, как тебе бы хотелось. Конечно, обидно, что в каких-то матчах нам не удавалось набирать свои очки. Но для меня важно даже в неудачные моменты сохранять необходимый настрой и осознание того, к какой цели мы идем. А она понятна — вернуться на первую строчку.

— Можно ли утверждать, что одна из причин проседания результатов — уход Малкома?

— Ушел же не только Малком, но и Далер. Кузяев тоже играл важнейшую роль в команде как при обороне, так и при развитии атак. А Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, мне кажется, ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно. Но сейчас уже и командная игра, и взаимопонимание — все на совершенно другом уровне.