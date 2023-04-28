Батчи заявил, что Кордоба отличный форвард и лидер «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о колумбийском форварде быков Джоне Кордобе.

«Что могу сказать о Джоне Кордобе? Это лучший форвард, который помогает нам своим голами в каждой игре. Кордоба обязательно найдет свой момент, а мы должны снабжать его мячами, чтобы он забил как можно больше. Забивает ли он как Роналду? Не как Криштиану, ха-ха! Но это отличный форвард, лидер и партнер по команде», — приводит слова Батчи Sport24.

В текущем сезоне Кордоба забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах «Краснодара» во всех турнирах.