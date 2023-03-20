Байдачный считает, что Карпин может повторить достижение Бердыева в «Ростове»

Тренер Анатолий Байдачный оценил шансы «Ростова» на серебряные медали в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростов» под руководством главного тренера Сборной России по футболу не может играть плохо. По игре они заслужили вторую строчку, где надо набирать очки — набирают! Скажу банальную вещь, можно обыгрывать лидеров, а потом проиграть аутсайдеру и упустить медали. Если ростовчане пройдут десять туров без серьезных потерь, то Карпин может повторить достижение Бердыева. Серебро для «Ростова» будет, как золотая медаль", — приводит слова Байдачного Legalbet.

После 20 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует — «Зенит» (48 очков).