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Сегодня, 21:55

Байдачный считает, что Карпин может повторить достижение Бердыева в «Ростове»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Анатолий Байдачный оценил шансы «Ростова» на серебряные медали в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростов» под руководством главного тренера Сборной России по футболу не может играть плохо. По игре они заслужили вторую строчку, где надо набирать очки — набирают! Скажу банальную вещь, можно обыгрывать лидеров, а потом проиграть аутсайдеру и упустить медали. Если ростовчане пройдут десять туров без серьезных потерь, то Карпин может повторить достижение Бердыева. Серебро для «Ростова» будет, как золотая медаль", — приводит слова Байдачного Legalbet.

После 20 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/bajdachnij-karpin-mozhet-povtorit-dostizhenie-berdieva/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Анатолий Байдачный
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