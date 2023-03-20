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Главный тренер сборной Грузии — о вызове Гагнидзе: «Увидел, что он готов играть за сборную»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции в Тбилиси перед стартом отборочного цикла Евро-2024 рассказал о первом приглашении в национальную команду полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе.

«До сих пор я ему не звонил, поскольку он не был готов к сборной. Понаблюдав же за его игрой в последнее время, увидел, что теперь он готов», — сказал Саньоль.

20-летний полузащитник выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за бело-голубых в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Сборная Грузии 25 марта проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта встретится с Норвегией в первом матче отборочного этапа Евро-2024.

Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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