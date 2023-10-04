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Сегодня, 17:35

Баймарян назвал цели «Ростова» на сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал цели команды на сезон и высказался о его неудачном старте для желто-синих.

«Чем топ-8 отличается от невылета? Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум — остаться в премьер-лиге, а потом уже смотреть. У нас очень молодая команда. В прошлом году футбольная фортуна, удача и многое другое сошлось так, что мы заняли 4-е место. Валерий Георгиевич сам говорил много раз, что «Ростов» в пятерке — это чудо. Он не принижает наши возможности. Все ребята адектватно на это реагируют, понимаем, на что способны. Сначала нужно выполнить А, потом уже Б и все остальное. С чем связываю неудачный старт сезона? Не знаю. Правда, не знаю. Такое бывает. Главное — понять это и поскорее исправить ситуацию. Мы над этим работаем», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В РПЛ «Ростов» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 10 матча. В FONBET Кубке России команда Валерия Карпина находится на третьем месте в группе В (8 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-583918-bayramyan-yesli-rostov-budet-igrat-s-takimzhe-zhelaniyem-i-samootdachey-vse-u-nas-budet-normalno-ochki-naberem
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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