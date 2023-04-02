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Байрамян — о сборной России: «Если бы был нужен, меня бы туда когда-нибудь вызвали»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Шотландия — Армения.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ростова» и сборной Армении, бывший игрок российской молодежки Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как в 2020 году решил выступать за Армению, и советуется ли с ним по поводу смены спортивного гражданства армянская молодежь из чемпионата России.

— К сборной Армении в России сейчас все больше внимания, в ней от сбора к сбору прибавляется натурализованных игроков из РПЛ. С вас это три года назад и началось. Как вы к такой практике относитесь, и какую роль сборная играет в вашей жизни?

— Отношусь хорошо, так как сам прошел через это. Просто в мое время была немного другая ситуация. Если бы я начал играть за сборную раньше, то считался бы легионером, и в РПЛ при лимите мне пришлось бы еще сложнее. А сейчас правила изменились, и игроки имеют право равноценного выбора.

У кого как сердце лежит, тот пусть так и выбирает. Я не вправе кого-то осуждать. Как игрок сборной Армении, очень рад, что ребята, которые выросли в России, начали выступать за нашу сборную. Те же Наир Тикнизян и Жора Арутюнян, которые дебютировали только что. До этого — Эдик Сперцян. Все они, по моему мнению, очень усилили сборную Армении.

Я только с Курбаном Бердыевым в 2015 году застал еврокубки, почувствовал атмосферу, антураж. Ощутил, что такое играть на «Олд Траффорд», например. Конечно, всегда есть и мечта, и цель попасть со сборной на крупный турнир. Но мы все прекрасно понимаем, что Армения не считается фаворитом. Но я на каждую ее игру приезжаю с удовольствием, а уезжаю с хорошим опытом. Любая игра что против гранда, что против команды среднего уровня, — это чистый кайф. Ты учишься, сравниваешь себя с сильными футболистами, и это всегда идет на пользу. Когда бы я еще сыграл, допустим, против Модрича, Мюллера, Холанна?

— Трудно вам было в 2020 году принять это решение? Кто убедил?

— Это так давно уже было! Я армянин, это моя историческая родина, говорю по-армянски и хотел играть за сборную Армении. Не буду лукавить: если бы был нужен сборной России, то когда-нибудь меня бы туда вызвали (в 2012-м году Байрамян выступал за молодежную сборную России, — Прим. И.Р.). Но вызова не происходило, а мне было уже 27 лет. Ждать дальше было бессмысленно. Очень рад, что выбрал Армению и играю за нее.

— Когда молодые ребята армянского происхождения из чемпионата России думают, идти ли им в сборную Армении, — с вами советуются?

— Да, каждый из них спрашивал, и каждому я говорил, что все будут рады, если они выберут Армению. Знаю их уровень и уверен, что они нам помогут.

Хавбек принял решение выступать за сборную Армении в 2020 году. Ранее он уже выступал за сборную России до 21 года, проведя за нее 7 матчей, забив 1 гол.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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