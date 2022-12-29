Баженов назвал спартаковца Литвинова открытием 2022 года

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов назвал футболиста, который стал открытием 2022 года.

«Для меня открытием года стал Руслан Литвинов, — приводит «РБ Спорт» слова Баженова. — Парень очень быстро прогрессирует, играет очень уверенно сразу на нескольких позициях. Он становится лидером команды, от которого зависит игровая модель «Спартака». Выходя на замену, Руслан может помочь команде».

В нынешнем сезоне 21-летний Литвинов провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах.