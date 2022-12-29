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Сегодня, 16:23

Баженов назвал спартаковца Литвинова открытием 2022 года

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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов назвал футболиста, который стал открытием 2022 года.

«Для меня открытием года стал Руслан Литвинов, — приводит «РБ Спорт» слова Баженова. — Парень очень быстро прогрессирует, играет очень уверенно сразу на нескольких позициях. Он становится лидером команды, от которого зависит игровая модель «Спартака». Выходя на замену, Руслан может помочь команде».

В нынешнем сезоне 21-летний Литвинов провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Никита Баженов
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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