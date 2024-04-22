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Сегодня, 22:23

Баженов признался, что ему было комфортно работать с Эшуортом в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов поделился мнением о работе вместе с бывшим спортивным и техническим директором клуба Полом Эшуортом.

«Мне было комфортно с ним работать, все понятно и четко. То, что было заявлено, я старался выполнять. Не могу сказать ничего плохого, мне было удобно. Я понимаю шутки, что Пол не общался с журналистами, но это не значит, что он не общался по работе (улыбается)», — сказал Баженов Metaratings.ru.

11 апреля пресс-служба москвичей объявила об уходе британского специалиста. Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «красно-белых» в конце сентября 2022 года, а затем стал техническим директором.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-zayavil-chto-emu-bylo-komfortno-rabotat-s-eshuortom-v-spartake-356090/
Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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