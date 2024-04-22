Баженов признался, что ему было комфортно работать с Эшуортом в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов поделился мнением о работе вместе с бывшим спортивным и техническим директором клуба Полом Эшуортом.

«Мне было комфортно с ним работать, все понятно и четко. То, что было заявлено, я старался выполнять. Не могу сказать ничего плохого, мне было удобно. Я понимаю шутки, что Пол не общался с журналистами, но это не значит, что он не общался по работе (улыбается)», — сказал Баженов Metaratings.ru.

11 апреля пресс-служба москвичей объявила об уходе британского специалиста. Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «красно-белых» в конце сентября 2022 года, а затем стал техническим директором.