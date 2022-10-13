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Сегодня, 17:11

Баженов рассказал о своих обязанностях в качестве менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал «СЭ» подробности своего назначения менеджером красно-белых по игрокам в аренде.

«Это новая должность в нашем футболе, но в Англии и в других странах она уже давно есть. Я буду отвечать и следить за нашими игроками, которые находятся в аренде, потому что так или иначе я бывший футболист и знаю, что чаще всего, к сожалению, когда ребята уходят в аренду, они считают, что про них забыли, за ними не следят.
Мой функционал будет заключаться в том, что я должен следить за этими ребятами в плане их развития и помощи, чтобы доносить им, что «Спартак» — это все мы, и мы одно целое, и рано или поздно они все равно вернутся домой. Моя роль будет также заключаться в том, что я буду ездить к ребятам и смотреть, как кто выступает, понимать какие-то проблемы.
Что касается иностранных игроков в аренде, ими заниматься будет Пол Эшуорт, потому что это очень сложный момент. Во-первых, игроки — иностранцы, во-вторых, ситуация у нас в мире очень странная, поэтому, мне кажется, напрямую с ними будет работать именно Пол«, — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

37-летний россиянин будет следить за всеми футболистами «Спартака», которые временно выступают в других командах. Баженов приступит к работе в понедельник, 17 октября.

Баженов выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 2004 по 2011 год, на его счету 23 гола и 25 результативных передач в 136 матчах за команду.

Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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