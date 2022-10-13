Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о ходе аппеляцию по отстранению игрока.

«Есть ли сомнения, что мотивационную часть просто не отправят до окончания дисквалификации? Нет, она должна быть отправлена до этого. Обидно, что все происходит так медленно, но если честно, то и сроки обжалования тянутся», — сказал Пасторелло «СЭ».

В сентябре сенегальский футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

26 августа 2022 года 27-летний Бальде присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.