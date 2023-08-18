Баженов о Дзюбе: «Еще в самом начале было видно, что это парень с будущим, хотя характер — на любителя»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о своем опыте игры вместе с Артемом Дзюбой за красно-белых.

— Приходилось сталкиваться с тем, что футболист отказывался уходить в аренду?

— Заставить игрока здесь невозможно. Где-то такое и случается, но я пока с этим не сталкивался. Легко понять состояние футболиста, которому предлагают, пусть и на время, уйти в другой клуб. По сути, он уходит в неизвестность. В такой момент очень важно суметь объяснить ему, что это не конец, а возможность обрести опыт, набраться игровой практики. А то, что в клубе будет тот, кто станет следить, как складывается его судьба и поддержит в трудную минуту, должно помочь ему на новом месте. В моей жизни был момент, когда гендиректор «Спартака» Первак хотел отправить меня и Торбинского в фарм-клуб в Челябинск. Димка уехал, но против моего отъезда был тренер Александр Старков. Признаюсь, ситуация не из приятных...

— А кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?

— Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером. Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира. С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды.