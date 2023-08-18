Сегодня, 08:35
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о своем опыте игры вместе с Артемом Дзюбой за красно-белых.
— Приходилось сталкиваться с тем, что футболист отказывался уходить в аренду?
— Заставить игрока здесь невозможно. Где-то такое и случается, но я пока с этим не сталкивался. Легко понять состояние футболиста, которому предлагают, пусть и на время, уйти в другой клуб. По сути, он уходит в неизвестность. В такой момент очень важно суметь объяснить ему, что это не конец, а возможность обрести опыт, набраться игровой практики. А то, что в клубе будет тот, кто станет следить, как складывается его судьба и поддержит в трудную минуту, должно помочь ему на новом месте. В моей жизни был момент, когда гендиректор «Спартака» Первак хотел отправить меня и Торбинского в фарм-клуб в Челябинск. Димка уехал, но против моего отъезда был тренер Александр Старков. Признаюсь, ситуация не из приятных...
— А кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?
— Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером. Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира. С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -