Баженов рассказал о работе менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о своей работе в клубе.

В октябре 2022 года экс-футболиста назначили менеджером красно-белых по игрокам в аренде.

— Год назад вы стали менеджером «Спартака» по игрокам в аренде. Не рисковали, принимая предложение возглавить дело, которым никто еще в нашем футболе не занимался?

— Все сомнения развеялись после нескольких минут общения со спортивным директором Полом Эшуортом, пригласившим меня на собеседование, где еще присутствовал Артем Ребров. Пол объяснил, что такой большой клуб как «Спартак» должен отслеживать, как складывается судьба арендованных у него футболистов. Этим уже давно занимаются в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Интере», «Севилье». Еще он объяснил, то это не какая-то «наружка», чтобы только следить за игроками — необходимо еще и постоянное общение с ними. Это важно для того, чтобы они поняли — клубу небезразлична их судьба. И, почувствовав, что мне предлагают интересное дело с возможность остаться в футболе, я загорелся. Хотя и был один нюанс, который меня волновал.

— Какой же?

— К тому моменту я уже сотрудничал с каналом «Матч ТВ» и опасался, что между моей новой должностью и телевидением может возникнуть конфликт интересов. О чем прямо и сказал. Но Пол тут же успокоил, заявив, что никаких возражений против моей работы на канале нет. Но при этом заметил, что я не должен выдавать в эфир никакой информации о внутренней жизни клуба и команды. Что, кстати, прописано в моем контракте.

— Это не создает проблем? Ведь на ТВ подобные новости особо в цене.

— Абсолютно не создает. В программах, куда меня приглашают, говорят только об игре. К тому же я вырос в Ногинске, где меня воспитали так, что все происходящее в семье не должно выноситься за порог дома. А «Спартак» для меня — семья.

— С чего начали, оказавшись в непривычной для себя роли?

— Сразу же стал обзванивать игроков, рассказал, чем я буду заниматься, наметил план встреч с ними. Главное было дать им понять, что они не брошены на произвол судьбы и клуб заинтересован в их возвращении.