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Сегодня, 23:18

Баженов считает, что аренда Зорина в минское «Динамо» получилась удачной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил игру полузащитника Даниила Зорина в составе минского «Динамо» и прокомментировал дебют Максима Лайкина в РПЛ.

«Хочу поздравить минское «Динамо» и лично Даню. Можно сказать, что аренда получилась удачной. Главное, что он получал игровое время и показал, на что способен. У него большой потенциал, который еще нужно раскрывать. Он должен больше брать ответственность на себя. По поводу возвращения — в чемпионате Белоруссии остался один тур. После того, как турнир завершится, конечно, Даниил вернется в Москву, и будем все вместе принимать решение. Финальное решение по будущему Зорина будет принимать тренерский штаб. Как оцениваю перспективы Лайкина? Это все в процессе обдумывания, что делать дальше. У Максима долгосрочный контракт, решение по будущему зависит от тренерского штаба. Я рад, что он вышел в матче РПЛ. Это небольшой шаг вперед. Я знаю, что он по максимуму работает каждый день на тренировках. Максим — суперпрофессионал. Круто в 18, 19, 20 лет быть в «Спартаке», в обойме, но нужно всегда играть. Это то самое время, когда нужна игровая практика. Поэтому будем садиться, обсуждать его будущую судьбу. К новому году, наверно, какое-то решение уже будет принято», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

19-летний Зорин выступает за минское «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-arenda-zorina-v-minskoe-dinamo-poluchilas-udachnoi-309679/
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
Даниил Зорин
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