Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:20

Шалимов о жесте Кордобы в адрес судьи: «Это серьезная подстава команды»

Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на жест нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в адрес арбитра матча 16-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«На мой взгляд, то, как отыграл «Краснодар», история с выходом Матвея Сафонова и то, что после игры натворил Кордоба — серьезный удар по команде, это может быть крушение надежд на чемпионство. Удивление от этой игры — претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая 10 туров не выигрывала. Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это все было показывать? В чем тут судьи виноваты? Это серьезная подстава команды», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Салах назвал трех футболистов, с которыми хочет поиграть в одной команде
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Баженов считает, что аренда Зорина в минское «Динамо» получилась удачной

Гранат о «Рубине»: «Сплоченный и боеспособный коллектив. Плоды работы дают о себе знать»