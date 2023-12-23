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Сегодня, 02:20

Беленов: «Победа над «Спартаком» — знаковое событие прежде всего для болельщиков «Факела»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Думаю, это больше знаковое событие прежде всего для болельщиков. Футболисты просто сыграли, порадовались и начали готовиться к другому матчу. Для болельщиков это очень крутая история. Так было и с ЦСКА, где готовили ролики и баннеры. Это больше для антуража и фанатов», — цитирует Metaratings.ru Беленова.

После 18 туров «Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет на 5-й строчке — 30 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-fakela-belenov-pobeda-nad-spartakom-bolshe-znakovoe-sobytie-dlya-bolelshikov-317923/
Александр Беленов
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